Организаторам мероприятий повышенного риска в Латвии нужно принимать необходимые меры, чтобы устранить или как минимум ограничить возможность въезда транспортного средства в толпу, признали в Службе государственной безопасности (СГБ), сообщило агентство LETA.

Действующее нормативное регулирование предусматривает соответствующие требования безопасности для проведения мероприятий с повышенным риском, где планируется участие большого числа людей. В то же время, в соответствии с тенденциями и возможными рисками, регулирование может быть доработано, отметили в спецслужбе.

СГБ в рамках своей компетенции регулярно предпринимает профилактические меры для снижения рисков терроризма в Латвии. Служба реализует мероприятия для своевременного выявления и предотвращения случаев радикализации, а также предоставляет рекомендации по усилению безопасности объектов с риском терроризма и публичных мероприятий.

Служба установила тесное сотрудничество с организаторами мероприятий повышенного риска, которые обязаны разрабатывать и согласовывать планы безопасности мероприятий с Государственной полицией, Государственной пожарно-спасательной службой и СГБ.

Кроме того, организаторы обязаны реализовывать меры безопасности, чтобы предотвратить или, по крайней мере, ограничить возможность использования транспортных средств в качестве способа нападения на мероприятиях с повышенным уровнем риска в Латвии.

СГБ напоминает, что в последние годы на антитеррористических учениях, таких как Liedags 2022 в Лиепае и Mītava 2023 в Елгаве, отрабатывались сценарии, в которых нападавшие использовали комбинированные методы атаки — въезд транспортного средства в толпу, а также применение самодельных взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия.

Национальные антитеррористические учения с полным развертыванием сил и участием всех задействованных в антитеррористической системе учреждений планируются в соответствии с актуальными тенденциями террористических угроз в Европе.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года в немецком городе Магдебург автомобиль въехал в людей на Рождественской ярмарке, а в начале этого года в Новом Орлеане мужчина на арендованном пикапе въехал в толпу празднующих Новый год.

Подобные атаки происходили в странах Запада и в предыдущие годы.

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