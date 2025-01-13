Был Путинс, стал Роде. Жители Латвии по-прежнему отказываются от славянских фамилий

Сразу после 24 февраля 2022 года жители Латвии начали активно менять русские фамилии на латышские. Это продолжается до сих пор - пусть и не с такой интенсивностью, как раньше. Самые распространенные причины смены фамилии - проблемы с интеграцией в общество, семейные конфликты и опасения по поводу того, что подумают о русской фамилии иностранные коллеги. Кроме того, война в Украине стала для многих людей стимулом вернуть себе старые родовые фамилии.

"Закон предусматривает несколько правовых оснований, когда человек может изменить свою фамилию. Человек может получить свою родовую фамилию по восходящей линии. Он может получить фамилию своего отца, матери или супруга, и в таких случаях ничего больше объяснять не надо. Но есть и еще одно основание, позволяющее менять фамилию - когда фамилия затрудняет интеграцию в общество. В таких случаях есть возможность получить фамилию, которой в семье никогда не было", - говорит Саукума-Лаймере.

Выбирая новую фамилию, люди иногда склонны переводить ее со славянской на латышскую. Солвита Саукума-Лаймере приводит примеры, когда Виноградов хотел стать Виногсом, Копейкин - Сантимсом. "Однако такие случаи очень редки; в основном, вместо славянских фамилий люди придумывают себе новые латышские фамилии, которые красиво звучат на нашем языке. Например, Розе, Витолс, Димантс, Зиемелис, Озолс и тому подобное. Эти фамилии легко понимать и писать".

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