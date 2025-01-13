Сексуальные домогательства в Музакадемии: по решению суда один из преподавателей восстановлен в должности

В понедельник, 13 января, Рижский районный суд суд принял решение восстановить в должности бывшего заведующего кафедрой музыкальных технологий Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) ассоциированного профессора Роланда Кронлакса, уволенного за подозрения в сексуальных домогательствах в отношении студентов.

В суде пояснили, что рассмотрев апелляции истца и ответчика на решение Рижского городского суда от 1 августа прошлого года, суд решил частично удовлетворить иск, так как был выявлен ряд существенных нарушений процедуры увольнения со стороны работодателя. Решение суда предписывает восстановить Кронлакса в должности доцента кафедры композиции.

После вступления решения в силу Латвийскую музыкальную академию обязали выплатить Роланду Кронлаксу средний заработок за период вынужденного прогула и расходы на адвоката на общую сумму 19 429 евро. Суд также постановил, что ответчик должен оплатить судебные издержки в пользу государства.

Иск был отклонен в той части, где истец требовал отмены приказа об отстранении его от работы и взыскания среднего заработка за период простоя. Суд счел, что отстранение истца от работы было соразмерной мерой в свете законной цели защиты репутации ответчика и интересов студентов, включая их частную жизнь, и что приказ не должен быть отменен.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде.

Кронлакс был одним из преподавателей, уволенных из Академии за предполагаемые сексуальные домогательства к студенткам. Как ранее сообщало Латвийское телевидение (LTV), студентка на условиях анонимности подтвердила, что преподаватель общался с ней в течение нескольких лет, также были обнародованы выдержки из переписки между ними в 2019 году. В феврале 2024 года Комитет по этике вынес Кронлаксу дисциплинарное взыскание, а через месяц отстранил его от работы.

Юрист JVLMA Татьяна Юркевич рассказала LTV, что дисциплинарное взыскание было наложено, когда у Академии было только одно свидетельство от студента, а отстранение от работы последовало после того, как стало известно, что нарушения были многочисленными и в течение многих лет.

Кронлакс считает, что отстранение от работы за предполагаемые сексуальные домогательства к студентам было незаконным, так как он уже был наказан за неподобающее общение с учениками.

Два преподавателя, Роланд Кронлакс и заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, который в настоящее время также судится с Академией, были отстранены от работы за предполагаемые сексуальные домогательства к студенткам. Суд первой инстанции полностью отклонил иск о восстановлении в должности Купчса.

В середине марта совет JVLMA также выразил недоверие ректору Академии Гунтару Пранису и призвал его уйти в отставку. Через месяц Пранис объявил о своем уходе. Новым ректором JVLMA была избрана Илона Мейя.

В марте прошлого года полиция открыла уголовное производство в связи с информацией о том, что преподаватели академии якобы домогались студентов. В полиции заявили, что уголовное расследование продолжается, "и в нем есть прогресс", но на данный момент полиция не предоставила более подробной информации.

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