Государственной полиции удалось добиться прогресса в расследовании уголовного процесса о домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) к студенткам.

Прошло более трех месяцев с момента возбуждения уголовного процесса. Полиция пока не дает более подробных комментариев, поэтому неизвестно, квалифицирован ли уголовный процесс по конкретной статье Уголовного закона, присвоен ли кому-либо из женщин статус потерпевшей и имеет ли кто-либо из нынешних или бывших преподавателей вуза статус подозреваемого или лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

"Продолжается тесное сотрудничество с академией и другими учреждениями. Расследование продвинулось вперед. В то же время оно находится на ранней стадии, поэтому в интересах следствия не можем предоставить более подробных комментариев", - сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Госполиции.

Уголовный процесс был начат в марте после того, как программа Латвийского телевидения "Культурный шок" сообщила о сексуальных домогательствах к студенткам JVLMA со стороны некоторых преподавателей. Одним из них мог быть заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, с которым академия позже расторгла трудовые отношения.

Из-за скандала и давления общественности должность был вынужден покинуть и прежний ректор JVLMA Гунтарс Пранис.

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