Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Требование Совета Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) об увольнении ректора Гунтарса Праниса является незаконным, решил арбитражный суд JVLMA, сообщило в пятницу, 12 апреля, Латвийское телевидение (LTV).

Совет вуза принял такое решение, чтобы уменьшить ощущение риска насилия из-за возможных притеснений студенток со стороны преподавателей и полагая, что это поможет быстрее принять необходимые меры для предотвращения случаев сексуальных домогательств насилия в академии.

Решение Совета поддержала также министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные"). 11 марта совет JVLMA выразил недоверие ректору академии Гунтарсу Пранису, призвав его уйти в отставку, и было решено созвать 10 апреля заседание Сената академии, которое не состоялось.

Арбитражный суд вуза постановил признать фактические действия Совета, организовавшего заседание Совета и Сената JVLMA для снятия ректора с должности, предусмотренные 9-й частью 17-й статьи Закона "О высших школах", противоправными. Поскольку такие действия не соответствуют требованиям закона, в котором прописано, как снимают ректора с должности.

Председатель Совета Тимур Томсонс сообщил, что Пранис сам обратился в арбитражный суд при помощи юристов. "Мы не знаем, почему арбитражный суд принял то или иное решение. Письменный отчет мы также получим в течение трех рабочих дней. Потом мы его оценим", - говорит Томсонс, отметив, что это не изменит позицию Совета и, возможно, после ознакомления письменным отчетом, будет дана оценка.

LTV сообщило, что после получения письменного решения Совет вуза оценит ситуацию и обратится с заключением в Сенат. В случае необходимости Совет не исключает возможности нанять адвоката.

Предыдущая председатель Совета Хелена Демакова, ушедшая с этой должности 16 марта, ранее заявила LTV, что в Совет поступила информация о том, что Пранис давно знал о возможных сексуальных домогательствах в академии, о чем ему сообщали студентов, однако никаких действий ректор не принял. Сам Пранис это отрицал.

Последняя информация, предоставленная академией, показывает, что на данный момент JVLMA получила 15 сообщений о предполагаемых преследованиях.

На основании полученной информации и дополнительных доказательств, представленных ректору, двое сотрудников отстранены от исполнения своих обязанностей. Один из них также уволен, его последний рабочий день в JVLMA будет 18 апреля этого года.

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