Ринкевич: все учреждения должны быть готовы к постоянному реагированию на элементы гибридной войны

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Ринкевич проинформировал премьера о состоявшемся 14 января в Хельсинки саммите НАТО по Балтийскому морю. По словам президента, принятые на саммите решения абсолютно необходимы для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море. Ринкевич подчеркнул, что Латвия будет участвовать в миссии НАТО по охране Балтийского моря и оказывать ей поддержку.

"Мы обсудили с премьер-министром необходимость пересмотреть нашу нормативную базу, чтобы Латвия могла действовать так же, как Финляндия в о время декабрьского инцидента с [подводным кабелем]. [...] Мы продолжим работать с нашими союзниками, чтобы своевременно реагировать на подобные события и минимизировать их", - сказал президент.

Ранее Эвика Силиня заявила, что Латвия готова предоставить один патрульный корабль для миссии НАТО по защите подводных кабелей в Балтийском море.

Североатлантический альянс активизирует усилия по защите критической инфраструктуры в Балтийском море, в том числе для этой цели будут использовать военно-морские суда, авиацию и специализированные беспилотники. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил на саммите региональных лидеров в Хельсинки во вторник, 14 января.

25 декабря был оборван в Балтийском море кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию. 17 ноября был также поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию.

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