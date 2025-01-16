Министр сообщения предложил ужесточить штрафы за непристегнутые ремни безопасности

Сейчас обсуждается возможность введения более строгих штрафов за непристегнутые ремни безопасности в транспортных средствах, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в программе "Утренняя панорама" (Rīta panorāma) на Латвийском телевидении. Подробнее об этом пишет LSM.

Трагическая авария на прошлой неделе на Вентспилсском шоссе, в результате которой погибли два человека и пострадали несколько детей, вновь подняла вопрос о необходимости использования ремней безопасности. Выяснилось, что не все пассажиры в момент аварии были пристегнуты.

Министр сообщения отметил, что проблема неиспользования ремней безопасности в автобусах и микроавтобусах часто становится предметом внимания общества только после трагических происшествий. По мнению Бришкенса, необходимо организовывать дополнительные информационные кампании, напоминающие о важности ремней безопасности.

Одновременно с этим министр сообщил, что рассматривается вопрос об усилении штрафных санкций за неиспользование ремней. Например, за непристегнутого пассажира в автобусе может быть оштрафован водитель транспортного средства.

Министр не уточнил, к каким именно транспортным средствам будут относиться более строгие штрафы за отсутствие ремней безопасности, а также кто будет нести ответственность — водитель или пассажиры.

Кроме того, Бришкенс напомнил, что Министерство сообщения представило правительству пакет предложений по улучшению безопасности дорожного движения. Среди прочего, он предусматривает введение политики "нулевой терпимости" к превышению допустимой скорости на 10 км/ч, а также обсуждение возможности установления нормы 0,00 промилле для управления автомобилем. Эти предложения пока находятся на рассмотрении в правительстве.

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