В больницах продолжают лечение пятеро пострадавших в трагической аварии на Вентспилсском шоссе

Пятеро пострадавших в трагической аварии на Вентспилсском шоссе, в том числе трое детей и двое взрослых, до сих пор находятся на лечении в больницах, выяснило агентство LETA.

Как сообщила пресс-секретарь Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна, один ребенок все еще находится на лечении в отделении интенсивной терапии, а решение о том, сможет ли другой ребенок продолжить лечение амбулаторно, будет принято в ближайшее время после получения результатов обследований.

Пресс-секретарь Вентспилсской больницы Санта Коха сообщила, что один человек, пострадавший в аварии, во вторник будет переведен из Тукумсской больницы в Северокурземскую региональную больницу в Вентспилсе. Поскольку у человека травма спины, соответствующая диагностика и необходимое лечение будут продолжены в больнице более высокого уровня. По словам руководителя Тукумсской больницы Дзинтры Рабкевичи, в этой больнице получил помощь один из пострадавших детей.

Один из пострадавших взрослых, который первоначально лечился в Талсинском филиале Северокурземской региональной больницы, 13 января переведен в Вентспилсскую больницу.

Пострадавший в аварии водитель находится на лечении в Рижской Восточной клинической университетской больнице, сообщил исполнительный директор Вентспилсского самоуправления Алдис Абеле. Больница дальнейших комментариев не дает.

В полиции сообщили, что уголовное расследование продолжается, но не стали комментировать, какой статус применен в процессе к водителю микроавтобуса.

Как сообщалось, 10 января в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали несколько детей из хора Вентспилсской музыкальной школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planēta, дирижер и водитель, а одна из дирижеров хора, Анитра Ниедре, погибла.

11 января один из детей, получивших очень тяжелые травмы, скончался в больнице.

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