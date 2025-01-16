Из-за ошибок с e-адресами люди могли не получить приглашения на скрининг рака

Часть женщин могла пропустить приглашения на оплаченные государством обследования на рак груди и шейки матки, поскольку с 2023 года их не отправляют женщинам, имеющим э-адрес на портале Latvija.lv, по обычной почте, выяснило агентство LETA.

Некоторые женщины ожидали приглашения по почте, не зная, что их больше не отправляют в бумажной форме.

Национальная служба здравоохранения (NVD) пояснила, что приглашения на обследования направляются в бумажной форме на задекларированный адрес, если у женщины нет зарегистрированного э-адреса на портале Latvija.gov.lv. В противном случае они отправляются только электронно, так как e-адрес считается официальным средством связи с учреждениями.

О том, что в будущем приглашения на государственные обследования на рак шейки матки или груди будут отправляться исключительно в электронном виде, если у женщины есть э-адрес, NVD сообщала еще весной 2023 года.

В Латвии государство оплачивает:

скрининг на рак груди для женщин в возрасте 50–70 лет;

скрининг на рак шейки матки для женщин 25–70 лет;

скрининг на рак кишечника для мужчин и женщин 50–70 лет;

скрининг на рак простаты для мужчин 50–75 лет, а также с 45 лет, если у родственника диагностирован рак простаты.

По данным NVD, в 2023 году участие в скрининге на рак шейки матки составило 55,2%, а на рак груди — 36,1%. Информация за 2024 год будет обобщена в феврале.

В 2024 году Государственное агентство цифрового развития (VDAA) призвало граждан подтвердить указанные на Latvija.gov.lv электронные адреса, чтобы получать уведомления о сообщениях в электронной почте. Этот процесс был необходим для актуализации данных.

Однако записи в социальных сетях свидетельствуют, что некоторые люди могли пропустить уведомления о необходимости подтверждения адреса или столкнулись с техническими проблемами.

В результате они не видели уведомлений, включая штрафы, что приводило к неприятным последствиям: ликвидации компаний, передаче долгов коллекторским агентствам и другим ситуациям.

На этой неделе президент резко высказался о данной ситуации, предложив оценить ответственность отдельных сотрудников VDAA и рассмотреть, как государство может компенсировать убытки, возникшие из-за небрежности.

В настоящее время проводится служебное расследование, и уведомления временно отправляются даже на неподтвержденные адреса.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !