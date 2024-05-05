Онкология будет объявлена национальным приоритетом. Под таким громким лозунгом 2 мая началась работа над новым планом улучшения медицинских услуг в сфере онкологии на 2025-2027 годы.

Онкология будет объявлена национальным приоритетом. Под таким громким лозунгом 2 мая началась работа над новым планом улучшения медицинских услуг в сфере онкологии на 2025-2027 годы.

К участникам дискуссии обратилась премьер-министр Эвика Силиня, которая сказала, что у каждого из нас есть знакомый больной раком, и это не только национальная, но и европейская проблема.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что правительство поддерживает объявление онкологической помощи национальным приоритетом, а также одобрило новые компенсируемые лекарства для онкологических больных. По его словам, необходимо донести до людей, что диагностический скрининг очень важен для своевременного выявления заболевания.

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