LTV: среди кандидатов на должность главы Банка Латвии - руководитель Совета фискальной дисциплины Штейнбука

Коалиционные партии обещают договориться о кандидате на пост президента Банка Латвии на этой неделе. До выдвижения кандидата партии воздерживаются от более подробных комментариев, однако в кулуарах выделяются несколько фаворитов, сообщило Латвийское телевидение.

Среди кандидатов на пост президента Банка Латвии упоминается глава Совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета и директор магистерской программы "Европейские исследования" Инна Штейнбука, которую, вероятно, поддержат две правительственных политических силы - как Союз зеленых и крестьян (СЗК), так и "Новое Единство".

Среди претендентов на должность также называются член совета банка Citadele Дайга Аузиня-Мелалксне и главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя.

Как уже сообщалось, основными кандидатами на пост президента Банка Латвии являются управляющий Государственной казны Каспарс Аболиньш и экономист, приглашенный исследователь Института международной экономики Петерсона Элина Рибакова. Аболиньша на этот пост выдвигают "Новое Единство" и СЗК, а Рыбакову — "Прогрессивные" и СЗК.

Если коалиционные партии выдвинут его кандидатуру, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте готов баллотироваться на пост президента Банка Латвии. Это Руткасте подтвердил агентству LETA.

Каждая из коалиционных партий имеет право трижды вычеркнуть из списка кандидатов, предложенных другими партиями.

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