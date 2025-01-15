Силиня: на пост президента Банка Латвии заявились кандидаты, занимающие сейчас влиятельные должности

На пост президента Банка Латвии рассматриваются несколько кандидатов, занимающих влиятельные должности, чьи имена ранее публично не обсуждались, сообщила в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Премьер уточнила, что на должность главы Банка Латвии несколько человек подали заявки самостоятельно. В целом кандидаты оцениваются как способные, но коалиция хочет сначала договориться о едином кандидате и только затем обнародовать его имя.

Из интервью премьер-министра в телеэфире следует, что количество кандидатов, которых оценивают политики - больше трех. "Но мы сосредоточились на конкретных кандидатах, которых также могли бы обсудить правления партий, и мы представим одного," – заявила глава правительства.

Силиня объяснила, что имена кандидатов не хотят разглашать публично, чтобы в случае, если они все же не получат поддержку коалиции, то не помешало им продолжать исполнять обязанности на их нынешних должностях, которые, по ее словам, "очень хорошие, влиятельные, мощные и ценные для Латвии".

21 декабря 2024 года истек срок полномочий Мартиньша Казакса на посту президента Банка Латвии.

Однако Сейм не сумел в срок утвердить в должности нового главу Центробанка. Коалиционные "Новое Единство" и "Прогрессивные" выдвинули на второй срок Казакса, а коалиционный Союз "зеленых" и крестьян - Берзиньша. Коалиция не сумела выдвинуть единого кандидата, и избрать президента Банка Латвии было можно только на голосах оппозиции. В результате и "Новое Единство", и СЗК отозвали своих кандидатов - во имя мира в коалиции. Правительственные партии обещали в январе представить единого кандидата.

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