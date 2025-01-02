Правительственная партия "Прогрессивные" может повторно предложить для обсуждения в коалиции кандидатуру Мартиньша Казакса на должность президента Банка Латвии. Об этом агентству LETA сообщил глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Такую возможность Шуваев не исключает, поскольку политик не хочет, чтобы на этот раз политическая дискуссия свелась лишь к вопросу "за или против" конкретного кандидата. Лидер партии "Прогрессивные" подчеркнул, что на этот раз процесс должен быть "значительно" иным, чем ранее, и коалиция должна быть способна обосновать свои действия.

В праздничные выходные обсуждения возможного кандидата на пост президента Банка Латвии в коалиции не велись.

Шуваев отметил, что "Прогрессивные" предложат коалиции сначала ясно договориться о том, что каждый из партнеров по сотрудничеству ожидает и каких действий хочет видеть от президента Банка Латвии. Политик пояснил, что, когда будут определены ясные критерии для оценки кандидатов, можно будет приступить к рассмотрению конкретных имен и фамилий.

"Прогрессивные" на переговорах с другими партиями, входящими в правительство, выдвинут три критерия. Кандидат на пост президента Банка Латвии должен быть готов приступить к работе сразу с первого дня, без адаптационного периода. Шуваев подчеркнул, что это важно, так как сейчас Банком Латвии фактически никто не руководит.

Кроме того, для "Прогрессивных" имеет значение репутация кандидата. Не должно быть никаких сомнений в том, что человек подходит для этой должности, отметил Шуваев.

Третий критерий, выдвинутый "Прогрессивными", – это способность кандидата представлять Латвию на международной арене.

Новых кандидатов на должность главы Банка Латвии можно выдвигать до 31 января. Срок полномочий президента Банка Латвии Мартиньша Казакса истек 21 декабря.

Напомним, что в конце прошлого года Сейм не сумел в срок утвердить в должности нового главу Центробанка. Коалиционные "Новое Единство" и "Прогрессивные" выдвинули на второй срок действовавшего на тот момента президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, а коалиционный Союз "зеленых" и крестьян - главу Altum Рейниса Берзиньша. Коалиция не сумела выдвинуть единого кандидата, и избрать президента Банка Латвии было можно только на голосах оппозиции. В результате и "Новое Единство", и СЗК отозвали своих кандидатов - во имя мира в коалиции. Правительственные партии обещали в январе представить единого кандидата.

После провала процесса избрания главы центробанка Мартиньш Казакс не исключил, что может согласиться на повторное выдвижение.

До избрания нового главы Центробанка его обязанности исполняет заместитель председателя Банка Латвии Марис Калис.

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