Политические партии не вели переговоры с председателем Ассоциации финансового сектора Улдиса Церпса в качестве возможного кандидата коалиции на пост президента Банка Латвии. Об этом сам Церпс заявил агентству LETA.

"У меня не было подобных переговоров о моей возможной кандидатуре на пост президента Банка Латвии", — подчеркнул Церпс.

С учетом того, что только в понедельник, 6 янвапя, партии, входящие в правительство, выдвинули критерии для кандидата на этот пост, пока назвать единого кандидата невозможно, ранее заявил агентству LETA руководитель премьерской фракции "Новое Единство" в Сейме Эдмунд Юревицс.

"Если каждый будет вытаскивать своего кандидата из шляпы, этот процесс будет сбоить. Поэтому мы ищем лучшего возможного кандидата, который получит максимальную поддержку Сейма", — отметил Юревицс.

Говоря о поиске нового президента Банка Латвии, Юревицс подчеркнул, что важно сначала найти лучшего кандидата, который устроит всех партнеров по коалиции. После этого можно будет представить кандидата широкой общественности.

Юревицс отметил, что кандидат должен соответствовать нескольким критериям, таким как безупречная репутация, наличие идей по ускоренному развитию банковской системы Латвии и экономики, а также способность работать как на национальном, так и на международном уровнях "после периода адаптации".

Напомним, что новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Кандидатов должны предложить депутаты, так как 21 декабря прошлого года истек первый срок полномочий предыдущего президента Банка Латвии Мартина Казакса, но новый президент Банка Латвии Сеймом так и не был избран.

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