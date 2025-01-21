Демонтировать или оставить? Железнодорожная сеть на востоке Латвии требует 90 миллионов евро в год

Большую часть железнодорожной инфраструктуры на востоке Латвии необходимо разобрать, заявил инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис в эфире программы "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает LSM. По его словам, железнодорожный транзит в последние годы значительно сократился, а поддержание рельсов требует крупных субсидий. Однако с этим не согласен ректор Института транспорта и связи Юрис Канелс, который считает, что грузопотоки могут вырасти в будущем — если для этого останется инфраструктура.

Гирт Рунгайнис уже не впервые поднимает тему демонтажа рельсов на востоке Латвии. Он настаивает, что речь идет не об уничтожении всей железнодорожной сети, а только о сокращении той ее части, которая сейчас не используется, но требует затрат на содержание.

"Значительную часть рельсов в восточной части страны надо разобрать. Оставить пока главную колею, а те участки, из-за которых железная дорога несет убытки и нуждается в субсидиях… Эта инфраструктура держит людей, которые ей не нужны, и служит сегодня лишь контрабандистам. На данный момент она скорее работает на врага", — заявил Рунгайнис.

С ним согласен предприниматель Гундар Витолс. Он напомнил, что исторически латвийская железная дорога обслуживала грузопотоки по оси восток-запад. Однако сейчас, по понятным причинам, этот поток почти полностью прекратился. Госконцерн Latvijas dzelzceļš вынужден поддерживать незагруженную инфраструктуру, чтобы она могла снова работать в будущем.

"Политикам нужно решить: готово ли государство ежегодно выделять около 90 миллионов евро на содержание этой сети или лучше частично ее демонтировать, сэкономив средства. Тем более что в будущем потребуются деньги на обслуживание Rail Baltica", — отметил Витолс.

Однако ректор Института транспорта и связи Юрис Канелс выступает против демонтажа.

"Сегодня длина железных дорог в Латвии вдвое меньше, чем была в 1938–1939 годах. Мы уже разобрали очень много. Сейчас, на мой взгляд, остался минимум, необходимый для функционирования страны и выполнения международных грузовых и пассажирских перевозок. Сегодня перевозок меньше, но их количество может снова вырасти в будущем. Никто не знает, произойдет это через год, три или пять лет. Может быть, грузы будут идти не из России, а, например, из Казахстана. А как их везти, если рельсы будут разобраны?" — задается вопросом Канелс.

В конце 2024 года правительство Латвии выделило почти 47 миллионов евро в уставной капитал Latvijas dzelzceļš, чтобы покрыть убытки компании за предыдущие годы.

Как сообщал LSM+, в 2024 году латвийские порты перевалили 36,01 миллиона тонн грузов — это на 6,8% меньше, чем в 2023 году, и почти вдвое меньше, чем в 2014-м. Объем железнодорожных перевозок сократился на 26,7%, до 11,4 миллиона тонн, включая транзитные, которые упали на 37,4%, до 7,8 миллиона тонн.

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