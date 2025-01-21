Друг превращается в роскошь? Сколько стоит содержание собаки в Латвии в 2025 году

Микрочип и регистрация, ветеринарный паспорт и пошлины, корм и прививки, препараты от паразитов и медицинские услуги — содержание собак в Латвии с каждым годом становится все более дорогим удовольствием. Портал Delfi собрал информацию у опытных заводчиков собак. Рассказываем, что надо продумать и просчитать прежде, чем решиться привести в дом нового члена семьи.
Расходы: от минимума до бесконечности
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