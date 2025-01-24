Телеканал "Дождь" готов защищать свою репутацию в европейских судах, если проиграет дело об отзыве лицензии в Латвии

Российский независимый телеканал "Дождь" (также TV Rain) готов защищать свою репутацию в европейских судах, если канал проиграет во всех латвийских судах дело об аннулировании лицензии своей латвийской компании SIA "TV Rain", заявил журналистам перед началом судебного заседания главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

В пятницу, 24 января, в Административном окружном суде продолжилось рассмотрение спора между телеканалом и Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) по поводу аннулирования вещания телеканала в Латвии.

Он подчеркнул, что "Дождь" не намерен возвращаться в Латвию, но спор между телеканалом и NEPLP важен для предприятия, потому что это вопрос репутации канала, а также существенный вопрос для обеспечения свободы прессы.

На заседании суда Дзядко повторил, что не считает, что телеканал представляет угрозу безопасности Латвии, что и послужило основанием для аннулирования лицензии телеканала.

Он выразил сожаление по поводу допущенных технических ошибок, а также высказываний одного из журналистов, которые нанесли ущерб репутации телеканала, создававшейся на протяжении более десяти лет. Несмотря на ошибки, Дзядко считает, что они не были настолько существенными, чтобы лишить "Дождь" лицензии в Латвии, так как редакция сразу же приняла все необходимые решения для предотвращения проблем.

В суде в качестве эксперта выступила профессор, бывший омбудсмен общественных СМИ Анда Рожкалне. Представители NEPLP возражали против приглашения Рожкалне на судебное заседание, отметив, что она неоднократно критиковала работу совета и призывала к изменению его состава.

Представители совета посчитали, что Рожкалне не сможет быть объективной при комментировании этого дела.

Состав суда не согласился с представителями совета, добавив, что Рожкалне не выступает в качестве свидетля, а ее слушание направлено на понимание узкой темы, а именно на то, чтобы дать суду более четкое представление о работе и структуре СМИ.

Рожкалне подчеркнула, что телеканал очень четко объяснил допущенные ошибки, а его действия показали, что "Дождь" был готов решать возникшие проблемы самостоятельно до того, как кто-то сделал ему замечение.

По ее мнению, использование термина "наша армия" нужно оценивать в контексте, поскольку необходимо понимать, что телеканал обращался к россиянам, большинство из которых находятся в России. Это высказывание полностью соответствовало позиции журналистов, поскольку СМИ прибыло в Латвию во время войны.

Рожкалне трудно найти причину, по которой подобное сочетание слов не могло быть использовано в тогдашней ситуации.

Ранее оглашение приговора было назначено на 25 апреля прошлого года, затем на 20 июня, но позже было принято решение о повторном рассмотрении дела.

Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение NEPLP об отзыве лицензии.

В декабре 2022 года NEPLP аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" в Латвии, что обосновали тремя нарушениями: невведенной вовремя латышской звуковой дорожкой, картой России с Крымом и выраженным одним из ведущих сочувствием российским солдатам. Обжалование этого решения в суде ничего не дало телеканалу. Команда "Дождя" переехала из Риги в Амстердам, откуда теперь ведет вещание.

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