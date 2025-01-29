Зузена: вопрос о вещании общественного медиа на русском языке - очень сложный

Вопрос о вещании Латвийского общественного медиа (LSM) на русском языке для русскоязычных жителей Латвии - очень сложный, следует из слов председателя правления LSM Байбы Зузены. В интервью агентству LETA Зузена отметила, что в публичной риторике по этому вопросу часто прослеживается стремление найти простое решение в категориях "чёрное или белое".

"Мы живем в правовом государстве, и на сегодня в Конституционный суд подан иск по поводу нормы Закона "Об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении". Она касается использования языков национальных меньшинств в общественных СМИ. Но нельзя забывать и о государственной безопасности – сплоченное общество, живущее в едином информационном пространстве - один из аспектов безопасности, о котором нам тоже надо думать", – сказала Зузена.

Она отметила, что это заставляет задуматься над вопросом о том, как общественному медиа стать тем, которое способствует сплоченности и формированию лояльного общества, а также какими методами этого можно достичь. "Об этом нам надо думать вместе", – сказала Зузена, добавив, что искусственный интеллект сейчас дает возможность транскрибировать почти любой контент на самые разные языки.

Зузена указала, что, изучая исследования о представителях национальных меньшинств, можно увидеть, что аудитория, которую называют русскоязычной, также очень разная. "Возможно, это даже еще более фрагментированная группа. Русский язык - объединяющий фактор, но привычки медиапотребления сильно различаются, и нам надо это учитывать", – подчеркнула Зузена.

Глава LSM также признала, что вопрос крайне политизирован, и выразила надежду, что он не станет товаром и не будет упрощенно и односторонне использоваться политическими силами в предвыборных кампаниях. "Сегодня мы не в той ситуации, чтобы позволить себе такое", – подчеркнула Зузена.

Кроме того, она отметила, что укрепление роли латышского языка - это часть миссии общественного медиа, однако одновременно задала вопрос: "Приведет ли к улучшению ситуации закрытие какого-либо канала?".

"Требуется моделирование сценариев, к чему приведет тот или иной вариант. Откровенно могу сказать, что этот вопрос будет одним из самых сложныхч при разработке среднесрочной стратегии", – сказала Зузена, добавив, что в среднесрочной стратегии LSM на 2026–2029 годы будет представлено видение контента на языках национальных меньшинств в общественных СМИ.

По словам Зузены, исследования показывают, что нельзя ставить знак равенства между этнической принадлежностью человека и языком, на котором он предпочитает потреблять медиаконтент.

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