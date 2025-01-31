После Кариньша: порядок использования "спецрейсов" в госучреждениях будет разработан в феврале

Порядок использования специальных рейсов в государственных учреждениях для общественного обсуждения может быть доступен в феврале, заявил в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

По его словам, в Госканцелярии уже изменена внутренняя процедура организации специальных рейсов.

"Что касается того, можно ли вообще использовать эти рейсы или нет, то был разработан порядок, сейчас проходят последние согласования," — сказал Кронбергс.

Он полагает, что последние согласования и передача документа на общественное обсуждение ожидаются в середине февраля.

Кронбергс также сообщил, что в дальнейшем будет публиковаться информация о командировках должностных лиц, включая их цели, расходы и другую информацию, в том числе класс авиарейса.

"Я думаю, что такая публикация также уменьшит желание учреждений отправляться в командировки," — предположил глава ГК.

Ранее в интервью агентству LETA Кронбергс пояснил, что у Госканцелярии есть задача, вытекающая из проверок Генеральной прокуратуры и Государственного контроля, а также из резолюции премьер-министра — разработать нормативный акт, который будет определять, что это за рейсы и какой группе лиц они могут быть необходимы.

"Когда будут такие правила, для каких должностных лиц и в каких случаях эти спецрейсы могут быть использованы, тогда в каждом министерстве должны быть критерии, когда можно заказать такой рейс, оценив, конечно, целесообразность, эффективность и то, не мог ли быть использован коммерческий рейс в конкретном случае," — отметил Кронбергс.

В качестве примера он привел такую ситуацию - случилось нечто экстраординарное, а потому премьеру, президенту или спикеру парламента нужно срочно вернуться в страну, и это необходимо срочно организовать. Тогда иных вариантов, чем спецрейс нет, признал Кронбергс. Также, по его словам, рассматривать можно приглашение другой стороны, когда часть расходов оплачивается.

Если в Кабинете министров будет принято такое регулирование, то также потребуется внутренний норматив каждого конкретного учреждения, который определяет, кто организует эти рейсы — кто их заявляет, кто контролирует, кто оценивает, анализирует и так далее.

"Но сегодня, завтра и послезавтра, пока нет такого регулирования, использовать их нельзя," — сказал Кронбергс.

Напомним, что использование экс-премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") специальных авиарейсов фактически стоило ему политической карьеры. Он был вынужден в прошлом году покинуть пост министра иностранных дел после публикации расходов на эти рейсы.

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