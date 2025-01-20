Кариньш лжет или оправдывается? Из-за скандала со спецрейсами правительство все еще боится поездок за границу

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поручила Госканцелярии (VK) к марту разработать четкий регламент использования премьер-министром и его делегацией специальных авиарейсов. Задание было связано со скандалом, когд выяснилось, что ее предшественник Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") 18 раз пользовался частными самолетами. Поручение до сих пор не выполнено. Сейчас KNAB расследует возможные растраты по полетам Кариньша. Бывший премьер-министр утверждает, что в результате этого "раздутого скандала Госканцелярия, движимая страхом, не дает премьер-министру возможности попасть туда, куда ей нужно".

Действительно ли так называемый скандал с полетами Кариньша урезал возможности премьер-министра представлять Латвию за рубежом, или заявление Кариньша в программе "Kāpēc" — беспочвенное заблуждение?

Спецрейсы по-прежнему не регулируются

Об использовании специальных полетов Кариньша и их стоимости для государства стало известно еще осенью 2023 года. Тогда из собранной канцелярией информации следовало, что Кариньш 18 раз использовал частные самолеты для поездок за границу по работе. Расходы варьировались от 14 до почти 50 тысяч евро.

В связи с этим в марте прошлого года прокурор Генеральной прокуратуры обратилась к Силине с жалобой на законность использования спецрейсов. Впоследствии премьер-министр поручила Госканцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел разработать новые правила для таких перелетов. Тогда же Силиня установила срок в четыре месяца.

"Только через полгода Госканцелярия опубликовала проект, который был крайне сомнительным, о чем свидетельствовали отрицательные заключения Генеральной прокуратуры, Государственного контроля и KNAB. С тех пор проект так и не доработан. Госканцелярия напрямую подчиняется премьер-министру, поэтому ответственными за то, что использование специальных рейсов не было урегулировано, являются Райвис Кронбергс и Эвика Силиня", — сказал порталу Delfi журналист Янис Домбурс, получивший награду Латвийской ассоциации журналистов за серию статей о частных полетах Кариньша в бытность премьер-министром.

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