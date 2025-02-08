Обвиненный в домогательствах преподаватель Музакадемии Купчс может быть восстановлен в должности

Рижский окружной суд постановил восстановить в должности бывшего сотрудника Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Мариса Купчса, сообщает Latvijas Televīzija.

Судья Дайга Вилсоне пояснила, что в приказе об увольнении академия указала в качестве основания лишь решение Государственной полиции о применении меры пресечения и пункт 5 статьи 115 Трудового закона. Других оснований не было. Однако решение полиции могло служить поводом для отстранения, но не для увольнения.

Проректор по научной и творческой работе JVLMA и председатель комиссии по этике Диана Зандберга заявила, что академия получила решение суда о восстановлении Купчса в должности профессора, не согласна с ним и намерена обжаловать.

Представитель Купчса Андрис Екабсонс отметил, что мера пресечения в виде запрета на профессиональную деятельность является временной и действует в рамках уголовного процесса. Купчс не может выполнять свои обязанности до завершения процесса и вынесения оправдательного решения.

Ранее Купчс обжаловал решение Рижского районного суда, который полностью отклонил его иск о восстановлении на работе и постановил взыскать с него судебные издержки в размере 1306 евро в пользу академии.

Купчс лишился должности руководителя кафедры старинной музыки и преподавателя после того, как его имя неоднократно упоминалось в скандале, связанном с домогательствами и эмоциональным насилием.

В этом деле рассматривается вопрос, является ли решение Государственной полиции о применении меры пресечения достаточным основанием для прекращения трудовых отношений, пояснила представитель академии Даце Тейце.

В конце января Государственная полиция передала дело в прокуратуру с предложением обвинить Купчса в сексуальных домогательствах в отношении студенток. В ходе расследования были проведены многочисленные процессуальные действия и допросы, опрошено более 60 человек.

Свидетельства указывают на авторитарный стиль общения преподавателя со студентами и его доминирующее положение в музыкальной сфере. По данным полиции, от мнения Купчса зависели академические и профессиональные перспективы студентов. Он организовывал музыкальные проекты и мероприятия в Латвии и других странах Балтии.

Также установлено, что Купчс, осознавая свою власть и влияние, завоевал доверие студенток, что привело к их психологической зависимости. Он вступал с ними в подчиненные отношения, используя их полное доверие для совершения различных сексуальных действий против их воли. Студентки боялись сообщать о произошедшем.

58-летний преподаватель был признан подозреваемым в уголовном процессе. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета на профессиональную деятельность, что лишило его возможности продолжать работу в академии.

Согласно решению суда, недействительным признан приказ академии от 9 апреля 2024 года об увольнении Купчса, и постановлено восстановить его в должности ассоциированного профессора кафедры композиции. Академия также должна выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать расходы на адвоката в размере 19 429 евро. Решение может быть обжаловано в Верховном суде, и академия намерена это сделать.

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