В 2025 году Латвия поставит в Украину бронетранспортеры Patria

Министерство обороны заказало бронетранспортеры Patria 6x6, которые будут потом поставлены Вооруженным силам Украины, сообщили порталу Delfi в министерстве.

"Бронетранспортеры латвийского производства будут поставлены защитникам Украины в течение этого года. Мы не только поддержим Украину в борьбе с оккупантами, но и проверим использование и устойчивость бронетранспортеров в реальных боевых условиях, что позволит Национальным вооруженным силам (НВС) сделать полезные выводы", - отметил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Поставка бронемашин в Украину не повлияет на объем и сроки выполнения заказа, размещенного ранее для нужд НВС.

Минобороны напоминает, что в рамках программы по межправительственному сотрудничеству Финляндии, Латвии, Швеции и Германии 30 августа 2021 года Латвия подписала общее соглашение о закупке бронетранспортеров Patria 6x6, включающее заказ на более чем 200 бронемашин.

Параллельно, вместе со странами-партнерами, Минобороны и НВС продолжили сотрудничество в рамках программы Common Armoured Vehicle System (CAVS), включая разработку совместной платформы командования и управления.

Разработка и дизайнерские работы завершились летом 2024 года, что позволилол Минобороны дополнить латвийский заказ 56 бронемашинами, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Валмиере был открыт завод компании Defence Partnership Latvia, которая входит в группу Patria.

Важно уточнить, что Patria - это не танк и не боевая машина пехоты, а бронетранспортер, известный в мире как БТР. Его задача - быть "такси" и доставлять солдат на поле боя.

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