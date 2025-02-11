Правительство выделило средства на Rail Baltica, но этого недостаточно

Правительство одобрило выделение 3,34 млн евро для софинансирования латвийской части расходов RB Rail — совместного предприятия стран Балтии, ответственного за строительство Rail Baltica. Однако это лишь часть запрошенной суммы: RB Rail требовала более 9 млн евро, сообщает LSM+.

Компания ранее заявляла, что для финансирования мероприятий 2025 года необходимо 9,026 млн евро. Министерство сообщения настаивало на срочном выделении 6,59 млн евро для обеспечения непрерывной работы RB Rail.

Ведомство утверждает, что вместе с RB Rail пересматривает технические решения и административные расходы, чтобы сократить стоимость первой очереди проекта. За счет упрощения технических решений, сокращения протяженности шумозащитных барьеров и уменьшения числа путепроводов планируется сэкономить около 400 млн евро. RB Rail также удалось сократить операционные расходы на 6,2 млн евро (15%).

Выделенные 3,34 млн евро перенаправлены из других программ Министерства сообщения для выполнения обязательств Латвии по договору об RB Rail. Финансирование RB Rail формируется за счет средств европейского инструмента Connecting Europe Facility (CEF) и софинансирования стран Балтии. Расходы, не покрываемые из еврофондов, делятся между Латвией, Литвой и Эстонией поровну, если речь идет о совместных проектах.

Выделенные средства пойдут на проектирование основной трассы, оплату юридических услуг и предварительное исследование Скукишской малой ГЭС, расположенной на маршруте Rail Baltica.

Правительство также признало необходимость поиска дополнительных средств в госбюджете для других расходов, связанных с Rail Baltica, включая строительство станций на Центральном вокзале и в аэропорту "Рига", а также для стройнадзора на южном участке трассы.

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