Бришкенс: в этом году для реализации Rail Baltica дополнительно необходимо 62 млн евро

Для продолжения реализации проекта Rail Baltica в Латвии в этом году дополнительно необходимо 62 млн евро, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") после заседания тематического комитета Кабинета министров по реализации проекта.

Как пояснил министр, во вторник, 11 февраля, правительство одобрило перераспределение 3,4 млн евро на расходы совместного предприятия по реализации проекта Rail Baltica АО RB Rail, но еще не хватает достаточного большого объема средств.

Бришкенс отметил, что предыдущие расчеты составляли более 70 млн евро, но в них постоянно вносятся коррективы с учетом выделения различных финансовых средств, в том числе получена информация от Европейской комиссии об очередном выделении дополнительного финансирования, благодаря чему удалось частично компенсировать некоторые затраты.

"Вероятность того, что необходимое для Rail Baltica финансирование не окажет влияния на госбюджет, невелика. Вопрос в том, как в рамках бюджета найти возможность покрыть эти 62 млн евро. Абсорбировать такую сумму в бюджете Минсообщения за счет других мероприятий невозможно, поэтому будет сложная политическая дискуссия о том, где найти источники", - сказал Бришкенс.

Министр пояснил, что большую часть необходимых средств составляют счета за работы в Рижском аэропорту и на Рижском центральном вокзале, о которых Минсообщения проинформировало правительство, но финансирование не было включено в бюджет этого года.

"Для правительства было важно утвердить сценарий реализации первой очереди проекта в Латвии, и это удалось. Теперь нет концептуальных препятствий для принятия решений, однако трудности связаны с бюджетом, так как нам нужно понять, какие потенциальные финансовые инструменты имеются, чтобы найти недостающее финансирование", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, могут ли возникнуть последствия из-за неоплаченных счетов, министр отметил, что несколько счетов должны быть оплачены в январе этого года, чтобы избежать юридических последствий.

По словам Бришкенса, руководству реализующего проект в Латвии Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) удалось наладить конструктивный диалог со строителями, и пока дело не дошло до юридических разбирательств. "Однако, если мы продолжим откладывать принятие решений, такие последствия не исключены", - добавил министр.

По словам министра, для того чтобы в срок завершить работы в южной части Рижского центрального вокзала, правительство должно незамедлительно принять решение, как их финансировать.

Министерство финансов на этой неделе обещало дать заключение о необходимом предварительном финансировании. "В целом речь идет о перераспределении для работ в южной части Центрального вокзала 114 млн евро из Фонда восстановления", - добавил министр.

Общая сумма необходимого дополнительного финансирования для проекта Rail Baltica в этом году составляет 62,267 млн евро, что на 13,779 млн евро меньше, чем прогнозировалось в декабре прошлого года. 37,659 млн евро из этой суммы необходимы для завершения строительных работ, индексации, платежей, проектирования и отчуждения земли. Совместному предприятию "RB Rail", помимо уже одобренных 3,4 млн евро, необходимо еще 7,034 млн евро, EDzL - 6,761 млн евро, а рамках проекта CEF10 - 10,813 млн евро на надзор за строительством и другие расходы, для которых не предусмотрено финансирование ЕС.

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