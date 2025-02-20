За три года на портале Ziedot.lv собрано более 31 миллиона евро на поддержку Украины

С момента вторжения России в Украину на портале благотворительной организации Ziedot.lv жители Латвии и предприятия пожертвовали 31,3 млн евро на ее поддержку, сообщили агентству LETA в Ziedot.lv.

На собранные пожертвования помощь оказывалась защитникам Украины, медикам, гражданскому населению и украинским беженцам в Латвии.

Как сообщили в организации, минимальное пожертвование составило 1 цент, а самое крупное - 1 млн евро. Еще 3 млн евро было получено от программы Европейской экономической зоны и программы грантов Норвегии для поддержки украинских беженцев.

По данным Ziedot.lv, поддержку Украине оказали 90 латвийских благотворительных организаций, сумма которой, согласно предварительным подсчетам, превысила 80 млн евро.

Сегодня в Украину будет отправлена ежемесячная партия помощи на сумму 200 тыс. евро. Мероприятие, посвященное отправлению помощи, состоится в 12:30 на складе Ziedot.lv на проспекте Курземес, 137 в Риге.

Волонтеры доставят в Украину 20 пожертвованных автомобилей, дроны, станции зарядки и продукты питания для защитников Украины, а также зимнюю одежду и портативные компьютеры для населения.

В мероприятии примут участие руководитель организации Рута Диманта, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, представитель банка Luminor Индра Киммеле, представитель общества Bruņotava Ингус Островскис, волонтеры и др.

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