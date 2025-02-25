Кто в ТОПе? Чакша, Бришкенс и Ашерaденс стали антилидерами январских рейтингов правительства

В январе самую низкую общественную оценку среди министров правительства получили глава Минобразования Анда Чакша ("Новое Единство"), министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") и министр финансов Арвилс Ашерaденс ("Новое Единство"), сообщает газета Diena со ссылкой на данные опроса Latvijas fakti.

Работу Чакши положительно оценили 17% опрошенных, отрицательно – 54%. Бришкенса поддержали 14%, но критиковали 51%. Таким образом, у обоих отрицательный рейтинг составил -37. Остальные респонденты либо не имели мнения, либо не знали этих министров.

Кто получил самые высокие оценки

Лучший рейтинг в правительстве оказался у министра иностранных дел Байбы Браже ("Новое Единство"): +18 (37% положительных оценок против 18% отрицательных).

Далее следуют:

министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"): + 11 (27% vs 16%),

министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"): +7 (22% vs 15%),

министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство"): +7 (28% vs 21%),

министр регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство"): +6 (24% vs 18%).

Чуть ниже по рейтингу:

министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"): +3 (30% vs 27%),

министр земледелия Армандс Краузе ("СЗК"): +1 (24% vs 23%).

Кто в минусе

Остальные министры в январе получили отрицательные оценки. Среди них:

министр здравоохранения Хосам Абу Мери: -4 (35% vs 39%),

министр благосостояния Улдис Аугулис ("СЗК"): -6 (22% vs 28%),

министр климата и энергетики Каспарс Мелнис ("СЗК"): -9 (14% vs 23%),

министр экономики Виктор Валайнс ("СЗК"): -14 (22% vs 37%),

премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"): -18 (30% vs 48%),

министр финансов Арвилс Ашерaденс: -20 (19% vs 39%).

Опрос также показал, что значительная часть респондентов либо не имела мнения о работе министров, либо просто не знала их.

Рейтинги президента и спикера Сейма

На фоне министров особенно выделяется президент Эдгар Ринкевич – его рейтинг в январе составил +45 (66% положительных отзывов против 21% отрицательных). Спикер Сейма Даига Миериня ("СЗК") получила нейтральную оценку +1 (23% против 22%).

Перестановки в правительстве

На прошлой неделе, объявляя о "рестарте" работы правительства, Эвика Силиня сообщила об отставке министра образования Анды Чакши, министра благосостояния Улдиса Аугулиса и министра сообщения Каспарса Бришкенса.

Партия "Новое Единство" уже объявила, что на пост министра образования предлагает мэра Цесиса Яниса Розенбергса. А кандидаты от "Союза зеленых и крестьян" и "Прогрессивных" пока не названы, что делает маловероятным утверждение новых министров уже на этой неделе.

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