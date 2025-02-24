Шуваев: "Прогрессивные" готовы выдвинуть кандидатов на любой из постов, с которых были отозваны министры

Партия "Прогрессивные" готова выдвинуть кандидатов в министры на любой из постов, с которых были отозваны министры, заявил журналистам в понедельник сопредседатель партии Андрис Шуваев в преддверии заседания по сотрудничеству коалиции.

На прошлой неделе премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила о своем решении заменить министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян).

Шуваев заявил, что партия готова взять на себя ответственность за любое министерство.

По словам Шуваева, партии хотят получить более конкретные ответы и цифры о "плана прорыва правительства" Силини, например, о финансировании здравоохранения, повышении пособий.

Как только будут решены вопросы о том, что должно делать правительство, что коалиция хочет делать вместе, тогда можно будет и обсуждать состав кабинета, считает лидер партии.

Отвечая на вопрос, готовы ли "Прогрессивные" выдвинуть кандидатуру нового министра сообщения, Шуваев сказал: "Мы хотим голосовать за все вместе: и за работу в 2025 году, и за всех трех министров". Лидер "Прогрессивных" подтвердил, что конкретные кандидатуры в партии пока не обсуждаются.

"Прогрессивные" пригласили Силиню принять участие в заседании фракции в среду, чтобы представить всем депутатам видение работы правительства.

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