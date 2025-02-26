"СЗК" выдвигает Рейниса Узулниекса на пост министра благосостояния

"Союз зеленых и крестьян" ("СЗК") на совместном заседании правления и фракции сегодня принял решение выдвинуть на пост министра благосостояния парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.

Руководитель парламентской фракции "СЗК" Харийс Рокпелнис перед заседанием заявил, что у партии есть несколько кандидатов на этот пост. Среди них назывался и сам Рокпелнис. Также рассматривалась кандидатура парламентского секретаря Министерства экономики Юргиса Миезайниса.

Рокпелнис отметил, что "СЗК" в любом случае ожидает встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"), чтобы обсудить представленный ею "план рывка" правительства.

Перезапуская работу своего правительства, премьер-министр отозвала с должностей министра сообщения Каспарса Бришкена, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдиса Аугулиса. Среда станет для них последним рабочим днем в этих должностях.

"Новое Единство" уже выдвинуло на пост министра образования мэра Цесиса Яниса Розенбергса, однако спустя несколько дней он отказался претендовать на эту должность. Теперь "Новое Единство" предстоит искать нового кандидата.

Партия "Прогрессивные" пока не назвала претендента на пост министра сообщения. При этом она продолжает подчеркивать, что была бы не против обменять этот пост на другой, передав ответственность за сферу транспорта "Новому Единству".

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