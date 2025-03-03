Коалиция договорилась обо всех трех кандидатах на вакансии в Кабмине. У двух претендентов уже есть допуск к гостайне

Все партнеры по коалиции в понедельник подтвердили готовность работать дальше, договорившись о трех новых кандидатах на пост министров, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") журналистам после совещания партий, формирующих правительственную коалицию.

Партия "Прогрессивные" выдвинула на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

Союз зеленых и крестьян на пост министра благосостояния предложил парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.

В свою очередь, "Новое Единство" заявило на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

Силиня отметила, что коалиционные фракции встретятся с новыми кандидатами на пост министров в среду. Она также заявила, что оппозиционные партии тоже имеют возможность выслушать кандидатов на пост министра хоть с завтрашнего дня.

По словам премьера, она еще лично встретится со всеми кандидатами.

Силиня сообщила, что за новых министров Сейм проголосует в четверг, но так как в четверг в Брюсселе на заседании Европейского совета будет решаться вопрос о том, каким будет предложение Еврокомиссии по финансированию безопасности, Силиня в заседании Сейма очно участвовать не будет, поскольку будет представлять Латвию в Евросовете.

Она напомнила, что через неделю в Сейме будет рассмотрен ежегодный доклад премьер-министра о работе, проделанной правительством в прошлом году, и намеченном на следующий год, в связи с чем ожидается углубленная дискуссия.

Глава правительства сказала, что это станет хорошей возможностью и для оппозиции, и для позиции принять участие в дебатах. Все министры, у которых не будет неотложных командировок, будут приглашены принять участие в заседании Сейма, добавила она.

Допуск к гостайне нужно выдать только Узулниексу

Бюро по защите Сатверсме (SAB) должно будет принять решение о предоставлении допуска высшего уровня выдвинутому Союзом зеленых и крестьян (СЗК) кандидату на пост министра благосостояния, а ныне парламентскому секретарю Министерства благосостояния Рейнису Узулниексу, выяснило агентство LETA.

Специальные разрешения подразделяются на три категории. А именно, доступ к особо секретной информации выдается по специальному разрешению первой категории, к секретной информации - по спецразрешению второй категории, к конфиденциальной информации - по спецразрешению третьей категории.

Проверку лица SAB проводит в течение трех месяцев. Если по объективным причинам соблюдение срока невозможно, он может быть продлен на период до трех месяцев.

Министрам необходимо разрешение первой категории. Узулниекс сообщил агентству LETA, что у него есть допуск второй категории. При этом он выразил уверенность, что без проблем сможет получить и необходимый министру допуск первого уровня.

Между тем, выдвинутая "Новым Единством" на пост министра образования и науки парламентский секретарь Министерства иностранных дел Даце Мелбарде подтвердила агентству ЛЕТА, что имеет допуск к гостайне первого уровня.

Такой допуск есть и у выдвинутого партией "Прогрессивные" кандидата на пост министра сообщения, депутата Сейма и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинки.

Премьер-министр Эвика Силиня после заседания коалиции отметила, что все три кандидата на пост министра являются действующими парламентскими секретарями и все должны иметь допуск к гостайне.

У министров этот допуск на другом уровне, отметила премьер, но, по ее мнению, в этом вопросе не должно возникнуть проблем.

По словам Силини, позиция парламентского секретаря является хорошей платформой для подготовки к "следующему шагу" - посту министра.

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