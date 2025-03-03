"Прогрессивные" выдвинули в министры сообщения Атиса Швинку. Голосование по новым министрам в Сейме - 6 марта

Коалиционная партия "Прогрессивные" решила выдвинуть в качестве кандидата на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку. Это подтвердил глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

Швинка в 2002 году получил степень бакалавра социальных наук в области управления в Латвийском университете, был руководителем нескольких компаний. В 14-м Сейме работает в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в Комиссии по национальной безопасности.

Швинка владеет долями в нескольких компаниях, включая SIA Ammolite, SIA LIC, SIA Mush и SIA LIC GOTUS.

Шуваев подчеркнул, что у Швинки обширный опыт в бизнесе, над вопросами сферы сообщения он ранее работал на уровне фракции, активно участвуя в поиске решений.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после совещания правящей коалиции отметила, что все коалиционные партнеры в понедельник подтвердили готовность продолжать работу, согласовав трех новых кандидатов на министерские посты.

Силиня добавила, что голосование в Сейме по новым министрам состоится в четверг, 6 марта.

Премьер-министр также указала, что в четверг на заседании Европейского совета в Брюсселе будет принято решение о предложении Европейской комиссии по финансированию безопасности, поэтому она лично не сможет присутствовать на заседании Сейма, так как будет представлять Латвию на Европейском совете.

Силиня отметила, что новые кандидаты на министерские должности будут заслушаны коалиционными фракциями в среду, 5 марта. Она также заявила, что у оппозиционных партий есть возможность заслушать кандидатов на пост министра, начиная уже с завтрашнего дня.

Премьер-министр подчеркнула, что она также лично встретится со всеми кандидатами на министерские должности.

Силиня также напомнила, что через неделю в Сейме будет рассмотрен ежегодный отчет премьер-министра о проделанной работе в прошлом году и запланированных инициативах на следующий год, в связи с чем ожидается углубленная дискуссия о деятельности правительства в целом. Она отметила, что ей также можно будет задать вопросы по этому поводу через неделю.

Глава правительства заявила, что это будет хорошая возможность как для оппозиции, так и для правящей коалиции принять участие в дебатах. Также она подчеркнула, že все министры, у которых не будет срочных командировок, будут приглашены к участию в заседании Сейма.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках "рестарта" своего правительства сняла с должностей по одному министру от каждой коалиционной партии - министра сообщения Каспара Бришкена ("Прогрессивные"), министра образования Андру Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК).

СЗК выдвинул кандидатуру парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса на пост министра благосостояния.

"Новая Единство" первоначально решила выдвинуть на пост министра образования и науки мэра Цесиса Яниса Розенберга, который после нескольких дней раздумий взял самоотвод, и затем партия предложила кандидатуру парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

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