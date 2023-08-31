Национальное объединение никоим образом не будет поддерживать и укреплять правительство, сформированное "Новым Единством", если в нем будут "Прогрессивные", при этом, оставаясь с оппозиции, Нацобъединение будет руководствоваться своими ценностями и принципами при голосовании в Сейме, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Он выразил мнение, что "Новое Единство" проявляет "признаки опьянения властью". Оно надеялось, что хотя бы один из партнеров предыдущей коалиции — Нациобъединение или "Объединенный список" (ОС) — не сможет устоять перед соблазном министерских должностей и согласится "при любых условиях" работать в правительстве, которое "Новое Единство" выдумывает в одиночку". Однако этого не произойдет, заявил Дзинтарс, выразив надежду, что ОС также полностью откажется работать в правительстве, образованном "Новым Единством" с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".

"Я думаю, что ОС также будет уважать эту позицию и "Единство" окажется перед трудным выбором", — сказал Дзинтарс.

На вопрос, не предложило ли "Новое Единство" Нацобъединению достаточные компромиссы, чтобы оно все равно пришло работать в правительство, например, пообещав не "трогать" так называемую Стамбульскую конвенцию, Дзинтарс ответил, что Стамбульская конвенция отнюдь не самый главный предмет раздора с "Прогрессивнымии". "Мы видим, что они не за построение национального государства, а за построение мультикультурного государства с максимально открытыми границами для иммигрантов, с как можно меньшим количеством действий и политики, направленных на построение Латвии как национального государства. Это совершенно противоречит ожиданиям нашего избирателя", — сказал Дзинтарс, добавив, что деятельность "Прогрессивных" во многом аналогична деятельности "Согласия", более того, многие люди из "Прогрессивных" были также помощниками депутатов "Согласия".