Президент Латвии Эдгар Ринкевич объяснил свое решение давать русскоязычным СМИ интервью на латышском языке — таким образом глава государства намерен "максимально подчеркнуть ценности Сатверсме" и побудить жителей к освоению государственного языка. Об этом Ринкевич рассказал в интервью Латвийскому радио.

На своей первой пресс-конференции после избрания президентом Ринкевич заявил, что не исключает возможности общаться на русском языке. Сейчас, в интервью Krustpunktā Латвийского радио, президент ответил: "На пресс-конференции я сказал, что в основном буду говорить по-латышски. Я не исключаю возможность когда-нибудь коммуницировать по-русски. Сейчас я в основном говорю по-латышски".

По словам Ринкевича, он делает это по двум причинам. Во-первых, в настоящее время обострилась дискуссия о том, что делать с гражданами России, которые должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии. Во-вторых, глава государства также указал, что молодые люди испытывают в Латвии дискриминацию — их не нанимают на работу из-за незнания русского языка.

Президент заверил, что попытается способствовать сплоченности населения Латвии и интеграции.