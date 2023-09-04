Новое правительство, создание которого поручено нынешнему министру благосостояния Эвике Силине ("Новое Единство"), должно вернуть доверие общества, заявил председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Викторс Валайнис в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

Политик подчеркнул, что худшая оценка была у правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньяса ("Новое Единство"), поэтому необходимо работать над тем, чтобы новый Кабинет министров вернуло доверие общественности.

Валайнис считает, что уровень доверия упал из-за того, что правительство не смогло продемонстрировать свою дееспособность.

На вопрос, есть ли у СЗК "красные линии", Валайнис заявил, что работу надо начинать как можно скорее, а не выставлять ультиматумы. Он отметил, что предыдущее правительство опиралось на ультиматумы.

"Мы не хотим так работать", — подчеркнул Валайнис.

Главные задачи, которые предстоит решить новому правительству, связаны со сферами здравоохранения и образования, доступностью рабочей силы.Также не следует забывать и о вопросах безопасности, которые должны быть приоритетными, отметил политик.

В понедельник, 4 сентября, партии, формирующие правительство — "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" — начнут работу над разделением сфер ответственности. Но сначала необходима оценка кандидата в премьеры Эвики Силини.