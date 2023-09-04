Жители Риги до 23 сентября смогут высказать свое мнение о желаемых местах для выгула собак и предложить новые. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

Заполнить электронную анкету можно здесь. По итогам опроса самоуправление намерено разработать унифицированный подход к созданию новых площадок для выгула собак в Риге.

Опрос рижан будет организован в три этапа.

До 13 сентября рижанам предлагается поделиться своими привычными местами для выгула собак, опытом, несчастными случаями, оценить уровень своих знаний о правилах выгула собак, а также дать рекомендации самоуправлению по улучшению возможностей для выгула собак.

В рамках второго этапа, до 23 сентября, у жителей будет возможность указать конкретные места в городе, где, по их мнению, было бы целесообразно обустроить площадку для выгула собак.

Следует, однако, учитывать, что муниципалитет может рассмотреть возможность создания площадок для собачников только на территориях, которые принадлежат Рижской думе.

На заключительном этапе будет организован вебинар: жители и представители самоуправления смогут обсудить предложения и наметить планы на будущее по созданию новых площадок для выгула собак. Дата проведения проведения вебинара будет уточнена в октябре.

В настоящее время в Риге есть четыре официальные площадки для выгула собак:

Улица Экспорта, район Петерсала-Андрейсала

Зиедоньдарзс, район улицы Авоту

Гризинкалнский парк

Плявниекская березовая роща



В рамках конкурса идей проектов также рассматриваются следующие площадки для выгула собак: