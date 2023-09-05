В будущей коалиции по сути нет споров между "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" по поводу разделения обязанностей в новом правительстве, заявила сегодня утром Латвийскому радио кандидат на пост премьер-министра Эвика Силиня.

Силиня рассказала, что партии начали неформальные дискуссии о зонах ответственности. "Переделу" подлежат 16 позиций. Из слов политика следует, что в правительстве пропорционально основной объем ответственности примет на себя "Новое Единство", за ним по количеству должностей будет следовать СЗК, а у "Прогрессивных" как у самой мелкой фракции будет меньше всего постов.

У партий по сути нет споров о сферах ответственности, заявила кандидат в премьер-министры, подчеркнув, что партии совместными усилиями стараются определить, куда каждая может делегировать наиболее подходящего человека.

По словам политика, СЗК не будет претендовать на посты министров безопасности и иностранных дел, но она не уточнила, выступит ли ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") кандидатом на пост министра иностранных дел. До сих пор о распределении должностей речи не шло, поскольку предпринимались попытки создать более широкую коалицию с "Объединенным списком" и Национальным объединением.

Силиня предполагает, что спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") на этой неделе еще сохранит свою нынешнюю должность.

Кандидат в премьер-министры повторила, что приоритетами будущего правительства будут внутренняя и внешняя безопасность, улучшение качества жизни населения и бизнес-среды. Новому правительству придется срочно решать вопросы тарифов на распределение электроэнергии и изменений в банковском секторе.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" назвал среди приоритетов также ратификацию Стамбульской конвенции и "закладывание основ" в регулирование о совместном проживании однополых пар.

Бришкенс также уклончиво отвечал на вопросы о потенциальном распределении должностей в новом правительстве.

На вопрос, есть ли в будущей коалиции кандидаты, в том числе от "Прогрессивных", которые были бы готовы взять на себя ответственность за сектор здравоохранения, Бришкенс ответил, что этот сектор не следует рассматривать в контексте одной партии и что ответственность за него следует взять всем коалиционным партиям вместе. У "Прогрессивных" есть сильные кандидаты и для этой сферы, в том числе кандидат на пост министра здравоохранения Эдгар Лабсвирс.

Бришкенс не уточнил, претендует ли он сам на пост министра сообщения.