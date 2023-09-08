Предполагается, что Латвия получит различные системы противоракетной обороны (ПРО) в течение двух-трех лет, при этом ведутся переговоры и о возможности более ранних поставок, сообщила на телеканале TV3 министр обороны уходящего правительства Инара Мурниеце.

Долгие сроки поставок связаны с тем, что сейчас спрос на такую продукцию огромен. В настоящее время воздушное пространство Латвии охраняют патрули воздушных сил НАТО.

У Минобороны Латвии есть три проекта ракетных комплексов — береговая оборона от кораблей, ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.

Латвия и Эстония совместно приняли решение о покупке системы ПВО средней дальности IRIS-T, что станет крупнейшей военной закупкой с восстановления независимости Латвии. Сумма договора не разглашается, а поставки систем ПВО могут начаться в 2025 году. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО может быть направлено около 600 млн евро.

Осенью прошлого года Минобороны начало переговоры с США о покупке противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) компании Kongsberg Defense & Aerospace. Также министерство продолжает закупку шести ракетно-артиллерийских комплексов Himars у США.

По словам министра, латвийская армия развивается в настоящее время очень быстро.

Мурниеце рассказала, что значительно улучшены документы военного планирования, и только что утвержденная новая концепция обороны Латвии является "документом, написанным во время войны", который охватывает текущие угрозы. Новые планы НАТО по обороне стран Балтии также разработаны гораздо более тщательно и предусматривают защиту территории с первого сантиметра.

Министр добавила, что начата работа по укреплению восточной границы Латвии и с военной точки зрения, например, на границе необходимы антимобильные меры.

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