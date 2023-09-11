Канцелярия президента призывает учеников 5-12 классов общеобразовательных, специальных и профессиональных учебных заведений принять участие в конкурсе — представить себя на посту президента страны и подготовить праздничное обращение к 18 ноября.

Конкурс проводится в трех подгруппах: среди учеников 5-6, 7-9 и 10-12 классов. Победителю в каждой подгруппе будет предоставлена возможность зачитать свое обращение на праздничном концерте ко Дню независимости в Латвийском национальном театре.

Представленные на конкурс работы будут оцениваться президентом страны Эдгаром Ринкевичем лично и сотрудниками канцелярии.

При оценке будет учитываться соответствие работы требованиям, формату и теме обращения, а также оригинальность работы. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте канцелярии президента president.lv до 3 ноября. С занявшими первые места сотрудники канцелярии президента страны свяжутся лично.

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