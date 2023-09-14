Работники сфер здравоохранения и социального ухода выступают против планов "Нового Единства" забрать себе в новом правительстве пост министра здравоохранения. По мнению профсоюза работников здравоохранения, политика "голодного" существования медицины в таком случае продолжится, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Министром здравоохранения уже на этой неделе может стать Хасан Абу Мери, опытный политик и врач-практик. Однако профсоюз предупреждает общественности о том, что новое правительство готовится оставить ситуацию в сфере здравоохранения на сегодняшнем уровне, когда больницы на грани банкротства, а лаборатории закрывают услуги, потому что государство им задолжало. Сейм еще не утвердил правительственную декларацию, но в ней уже говорится, что финансирование отрасли останется на сегодняшнем уровне.

"Конечно, очень удобно, что министр здравоохранения будет из той же партии, которая выдвинула и премьер-министра, и министра финансов. Скорее всего, Абу Мери будет безукоризненно соблюдать партийную дисциплину и не будет возражать", — предупреждает председатель Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

По его словам, "Прогрессивные" уже заявляли, что у них также есть кандидат на должность министра здравоохранения, но они в таком случае требовали бы финансовых гарантий, что деньги на отрасль найдутся. "Но “Новое Единство” будет продолжать мучить пациентов и медиков, хотя все довольны — нашли себе теплое местечко", — посетовал Керис.

Он добавил, что больницы в регионах остаются на грани банкротства. Ситуация тяжелая в большинстве стационаров. Премьер-министры заявляют, что здравоохранение будет в приоритете, однако глава профсоюза в этом сомневается.

“Больницы сознательно доводятся правительством до банкротства. Это просто преступление, а не приоритет”, — заключил Керис.

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