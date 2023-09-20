Как в этом году будут индексировать пенсии? Какие именно пенсии вырастут в результате индексации? И как узнать, насколько увеличится пенсия конкретного человека? Портал Delfi на основе информационных материалов Министерства благосостояния собрал ответы на эти и другие связанные с индексацией пенсий вопросы.