Как в этом году будут индексировать пенсии? Какие именно пенсии вырастут в результате индексации? И как узнать, насколько увеличится пенсия конкретного человека? Портал Delfi на основе информационных материалов Министерства благосостояния собрал ответы на эти и другие связанные с индексацией пенсий вопросы.
Размер пенсий в Латвии пересматривается раз в год, 1 октября. Цель индексации — защита пенсионеров от падения покупательной способности. Процесс индексации пенсий не всегда прост для понимания, поэтому Министерство благосостояния подготовило ответы на самые часто задаваемые вопросы по этой теме.
- Как в этом году будут индексировать пенсии?
- Как формируется индекс, по которому производится перерасчет пенсий?
- Почему в этом году не применяются разные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа?
- Как узнать, насколько увеличится пенсия конкретного человека?
- Должен ли пенсионер что-то делать, чтобы его пенсия была проиндексирована?
- Повысятся ли осенью в результате индексации все пенсии?
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