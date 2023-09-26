После смены правительства ситуация в политике стала скучной и жалкой. Об этом в интервью телепрограмме Латвийского телевидения "Viens pret vienu" заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

По его мнению, "отчаянное падение" прежнего правительства и "довольно поспешное и предсказуемое" формирование нового Кабмина отняли у страны время.

"Это потерянное время. Если нет власти, государство находится в переходном состоянии — вы не можете получить от госуправления даже "нет", не говоря уже о "да"", — отметил Затлерс.

Он указал, что формирование правительства в середине сентября было относительно предсказуемым, поскольку опытные политики понимают — это последний момент для согласования бюджета.

Реакцию политиков на решение проблем жителей Затлерс назвал "запоздалой", и поэтому — "жалкой".

Экс-президент отметил, что "Новое Единство" укрепило свою фактическую власть — от партии теперь и зависит, будет ли правительство под руководством Эвики Силини долгосрочным. В свою очередь Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), по мнени Затлерса, сейчас "проходит собственный путь очищения, за попадание в правительство им придется платить".

Затлерс также упрекнул СЗК в непоследовательности по вопросу Айвара Лембергса.

"Говорить перед выборами одно, а потом не говорить ничего и даже не отказываться от своих слов перед выборами — это не последовательность. Это снова жалко", — сказал Затлерс.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram