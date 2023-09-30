Показатели грамотности падают — это доказано международными исследованиями. Часть детей начинает ходить в школу, не умея читать, и не только к концу 1-го класса, но и к окончанию основной школы не достигает нужного уровня грамотности, пишет Diena.

Хотя ситуация тревожная, Министерство образования и науки (МОН) не предлагает конкретного плана действий по ее улучшению, а говорит общими фразами о проведении конференций, семинаров и курсов, профессиональном совершенствовании педагогов и актуализации вопроса в обществе.

Руководитель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре отметила, что конференция — хорошая вещь, но непонятно, что реально делать, если выясняется, что у ученика даже на этапе средней школы грамотность сильно хромает. Неясно, какие инструменты и методические приемы надо применять.

Советница Латвийского союза самоуправлений по вопросам образования и культуры Инара Дундуре подчеркнула, что наибольшим минусом является отсутствие методической работы на национальном уровне. Все строится на проектах, которые начинаются и заканчиваются, в том числе "Школа-2030". Поэтому главная задача — восстановить методическую работу МОН уже с 1 января следующего года.

К этому вопросу решено вернуться через две недели, так как сейчас много неясностей. Министерству поручено подготовить ответы на вопросы депутатов и конкретизировать цели и шаги по их достижению.

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