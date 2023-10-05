С 1 января лабораторные исследования можно будет делать по электронному направлению, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (NVD).
Как сообщила заместитель начальника отдела по связям с общественностью NVD Синтия Гулбе, в настоящее время служба разрабатывает функционал для электронных направлений. Предусмотрено несколько вариантов — врач выписывает направление в электронном виде либо лаборатория переносит в цифровой формат выданное бумажное направление.
Функционал разрабатывается так, чтобы медики могли использовать его как через государственный портал электронного здравоохранения eveseliba.gov.lv, так и через информационные системы медицинских учреждений.
Электронные направления планируется постепенно вводить с начала 2024 года.
Это решение имеет ряд преимуществ. Например, будет наглядно видна фактическая потребность в услугах, улучшится обмен информацией между медицинскими учреждениями и лабораториями. Повысится доступность информации о назначениях, врачи смогут видеть направления, выписанные другими врачами, и результаты проведенных обследований оперативно на одном сайте.