С 1 января лабораторные исследования можно будет делать по электронному направлению, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (NVD).

Как сообщила заместитель начальника отдела по связям с общественностью NVD Синтия Гулбе, в настоящее время служба разрабатывает функционал для электронных направлений. Предусмотрено несколько вариантов — врач выписывает направление в электронном виде либо лаборатория переносит в цифровой формат выданное бумажное направление.

Функционал разрабатывается так, чтобы медики могли использовать его как через государственный портал электронного здравоохранения eveseliba.gov.lv, так и через информационные системы медицинских учреждений.

Электронные направления планируется постепенно вводить с начала 2024 года.

Это решение имеет ряд преимуществ. Например, будет наглядно видна фактическая потребность в услугах, улучшится обмен информацией между медицинскими учреждениями и лабораториями. Повысится доступность информации о назначениях, врачи смогут видеть направления, выписанные другими врачами, и результаты проведенных обследований оперативно на одном сайте.

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