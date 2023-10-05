В четверг, 5 октября, Сейм передал на рассмотрение в ответственную парламентскую комиссию запрос депутатов от оппозиционного Национального объединения о высказываниях министра культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные") в связи с Концепцией национальной безопасности. Министр заявила публично, что не согласна с пунктом концепции, гласящим, что с 1 января 2026 года должны быть закрыты русскоязычные общественные масс-медиа.

Речь идет о высказываниях нового министра культуры Агнесе Логиной в эфире программы Spried ar Delfi.

В частности, Логина сказала: "Мы видим, в первую очередь, что борьба за наши умы — это первое, что происходит. И чтобы участвовать, чтобы в ней победить нам необходима объективная, проверенная, редакционно независимая информация на иностранных языках. И это означает также и то, что должна быть вызывающая доверие информация на иностранных языках, в том числе — на русском языке. И я лично убеждена в добавленной стоимости того, что мы коммуницируем но иностранных языках, в том числе, на русском языке".

Также Логина подчеркнула, что пункт о закрытии с 1 января 2026 года русскоязычных общественных масс-медиа остался от Национального объединения, которое прежде руководило Министерством культуры, ответственным за медийную политику. Из слов министра следовало, что она не согласна с такой позицией. На прямой вопрос, удастся пересмотреть сроки, и можно ли убедить в этом коллег, Логина ответила: "Да, я думаю, что да. Это же вопрос безопасности. Мы не можем себе принять то, что в 2026 году у нас больше не будет необходимости в проверенной информации на русском языке".

28 сентября Сейм утвердил за Концепцию национальной безопасности — "за" проголосовали, в том числе, и депутаты от "Прогрессивных".

"В интервью прогрессивная министр культуры Агнесе Логина публично высказалась, что фактически не будет исполнять Концепцию национальной безопасности. У меня вопрос: что это за отношение? Ни "Согласие", ни красное ЗаПЧЕЛ не осмеливались на такое отношение к стратегическим документам безопасности, но красные "Прогрессивные" обошли ранее упомянутых предшественников", — заявил с трибуны Сейма депутат от Национального объединения Янис Домбрава.

Высказывания министра культуры будет оценивать Комиссия Сейма по запросам.

Напомним, что в среду, 4 октября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что окончательное решение об отказе от русского языка в общественных СМИ не принято.

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