Сейм концептуально поддержал предложение президента Эдгара Ринкевича ввести более строгие наказания за преступления против государства.

Законопроект, предложенный президентом, касается статьи Уголовного закона о преступлениях в организованной группе, направленных против Латвии. Он предлагает убрать оттуда возможность краткосрочного лишения свободы и альтернативные наказания (общественные работы или штраф). По мнению Ринкевича, это недостаточные наказания за преступления, направленные против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и конституционного строя. Также эта статья предусматривает пробационный надзор, направленный на коррекцию поведения и мышления человека.

По словам президента, статистика правоохранительных органов показывается, что одним из основных мотивом таких преступлений становится корыстный интерес — поэтому к списку наказаний нужно добавить конфискацию имущества.

Срок лишения свободы за такие преступления также увеличится. Минимальный срок будет один год, к которому может быть добавлена конфискация имущества и пробационный надзор до трех лет. Максимальный — десять лет.

Статья будет дополнена второй частью. По ней будут наказываться должностные лица, которые помогали иностранным государствам в деятельности против Латвии, а также группы лиц, осужденные за деятельность против Латвии.

Планируется ужесточить также наказания за шпионаж. Минимальным наказанием будет год лишения свободы, максимальным останется десятилетний срок. К наказаниям добавится также конфискация имущества.

Поправка Ринкевича предусматривает, что руководство и организация деяний, перечисленных в 1-й и 2-й частях 85-й статьи, должны караться пожизненным заключением или тюремным сроком от 10 до 20 лет, с конфискацией или без конфискации имущества, и пробационным надзором сроком до трех лет.

Также Эдгар Ринкевич предлагает дополнить второй частью 95-ю статью Уголовного закона — "Разглашение конфиденциальной, секретной и совершенно секретной государственной тайны по невнимательности". Президент считает, что организация индивидуального или коллективного обучения в целях развития боевых навыков, за исключением обучения, производящегося в целях обеспечения государственных функций (оборона, общественный порядок, безопасность) тоже должна быть уголовно наказуемой. Ринкевич предлагает наказывать за такие деяния тюремным сроком до пяти лет и пробационным надзором до трех лет или пробационным надзором или денежным штрафом. Именно эта поправка президента вызвала у депутатов Сейма вопросы о том, можно ли будет проводить игры по страйкболу и пейнтболу.

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