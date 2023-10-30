Вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, заявил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Судя по видео из интернета, вчера толпы местных жителей ворвались в здание аэропорта Махачкала в поисках евреев, прибывших из Тель-Авива, и угрожали им расправой.

По мнению Сартса, это одно из проявлений радикализации российского общества.

"Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан — одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине", — сказал Сартс, добавив, что события в Махачкале не вызвали особого удивления.

По его словам, произошедшее было реакцией людей на конкретную ситуацию. "Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить", — сказал эксперт, добавив, что это будет происходить "единственным способом, который они знают — силой". Кремлю и центральной власти ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления — что-то такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко.

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