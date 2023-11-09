В субботу, 11 ноября, в течение дня в Риге будут проходить мероприятия Дня Лачплесиса. С ними связаны ограничения в движении, которые в Пардаугаве начнут действовать уже с вечера вечера четверга, 9 ноября. Также с 9 ноября будут изменения в маршрутах нескольких автобусов.

С 22 часов четверга, 9 ноября, до 12 часов воскресенья, 12 ноября, будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до разворота около улицы Херманя.

В субботу, 11 ноября, в 16:40 начнется факельное шествие от Рижского братского кладбища до площади Бривибас и набережной 11 ноября. При необходимости Военная полиция Национальных вооруженных сил и Государственная полиция ограничат или закроют движение по маршруту шествия: Рижское братское кладбище — улица Вароню — улица Гауяс — улица Миера — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас — улица Калькю — площадь Ливу — улица Зиргу — Домская площадь — площадь Гердера — Бискапав гате — набережная 11 ноября.

Также в связи с мероприятиями Дня Лачплесиса в ряде мест будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное парковочное место.

С 8 часов четверга, 9 ноября, до 12 часов воскресенья будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Маза Нометню от улицы Ояра Вациеша до улицы Бариню, а также на участке улицы Херманя от улицы Ояра Вациеша до улицы Бариню.

С 20 часов пятницы, 10 ноября, до 11 часов субботы, 11 ноября будет запрещена остановка и стоянка на участке улицы, параллельной набережной 11 ноября, от Бискапа гате до улицы Миесниеку.

С 7.00 до 11.00 в субботу, 11 ноября, запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице между площадью Гердера и Домской площадью с обеих сторон, на площади Гердера и Домской площади, а с 14.00 запрет будет действовать на набережной 11 ноября возле зданий на набережной 11 ноября, 17 и на площади Пилс, 3.

Также с 6 до 19.30 часов в субботу остановка и стоянка транспортных средств запрещена по обе стороны улицы Айзсаулес; по обе стороны улицы Вароню от улицы Айзсаулес до здания по улице Вароню, 3А (около Рижского Братского кладбища); на автостоянке у I Лесного кладбища на улице Айзсаулес.

С 9 по 12 ноября будут изменения в маршрутах нескольких автобусов

С 22 часов 9 ноября до 12 часов 12 ноября в связи с мероприятиями Дня Лачплесиса вносятся изменения в маршруты нескольких автобусов, сообщает Rīgas satiksme.

11 ноября на улице Бариню возле парка Узварас пройдет мероприятие "На страже Риги. Названию парка Узварас — 100". В связи с организационными работами внесены изменения в маршруты автобусов 4, 7, 8, 25, 38, 39 и 55.

Автобусы № 4, 21, 38, 39 по направлению от улицы Абренес и Юглы будут курсировать по маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, улице Ояра Вациеша, улице Маза Нометню, улице Нометню и далее по маршруту.

В направлении от Пиньки, Иманты, улицы Дзирциема и кладбища Лачупес автобусы будут ехать по маршруту до улицы Нометню, затем по улице Нометню, улице Маза Нометню, улице Ояра Вациеша, бульвару Узварас и далее по маршруту.

В обоих направлениях не будет обслуживаться остановка Eduarda Smilģa iela на улице Бариню. Во время объезда автобусы будут останавливаться на временной остановке Āgenskalnа tirgus на улице Маза Нометню, а также на остановках Arkādijas parks (остановка трамвая №10 и автобуса №63) и Kokles iela в обоих направлениях.

Автобусы № 7, 8 и 55 от улицы Абренес будут курсировать по маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, улице Ояра Вациеша, улице Маза Нометню, улице Марупес и далее по маршруту.

В направлении от Стипниеки, Золитуде, Яунмарупе автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марупес, далее по улице Марупес, улице Маза Нометню, улице Ояра Вациеша, бульвару Узварас и далее по маршруту.

Остановка Eduarda Smilģa iela на улице Бариню не будет обслуживаться в обоих направлениях. Во время объезда автобусы будут останавливаться на временной остановке Āgenskalnа tirgus на улице Маза Нометню, а также на остановках Arkādijas Parks и Kokles iela в обоих направлениях.

Автобусы маршрута № 25 в направлении от улицы Абренес будут курсировать по маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, улице Ояра Вациеша, улице Маза Нометню, улице Марупес, улице Лиепаяс и далее по маршруту.

В направлении от Тирайне и Марупе автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марупес, далее по улице Марупес, улице Маза Нометню, улице Ояра Вациеша, бульвару Узварас и далее по маршруту.

Остановка Eduarda Smilģa iela на улице Бариню не будет обслуживаться в обоих направлениях. Во время объезда автобусы будут останавливаться на временной остановке Āgenskalns tirgus на улице Маза Нометню в обоих направлениях, а также на остановках Arkādijas parks и Kokles iela.

Если демонтажные работы в зоне проведения мероприятия будут завершены раньше, раньше возобновится и движение общественного транспорта.

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