За проведение референдума о роспуске Сейма менее чем за четыре дня подписались приблизительно 19 800 человек, свидетельствует информация, опубликованная на портале Latvija.lv.

Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.

Сбор подписей может занять один год. Для проведения референдума под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии, достигший возраста 18 лет.

Как сообщалось, заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "За стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое согласие".

В понедельник партия "Согласие" также распространила сообщение с призывом подписаться за роспуск нынешнего Сейма.

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