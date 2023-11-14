В практиках семейных врачей не хватает вакцин от гриппа, и сейчас их получают только люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями, а детям от 2 до 7 лет дают интраназальные вакцины, рассказала Латвийскому радио член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Айя Граудиня.

По ее словам, в этом году выше спрос на вакцины от гриппа, чем от Covid-19.

В настоящее время доступен широкий ассортимент вакцин от Covid-19, а вот вакцин от гриппа не хватает даже хроническим больным в возрасте до 65 лет и грудным младенцам. По мнению Граудини, проблему нужно решать на уровне Центра профилактики и контроля заболеваний и Национальной службы здравоохранения.

Говоря о вакцинации от Covid-19, Граудиня признала, что активность очень низкая — чаще от этого заболевания прививаются пожилые люди старше 75 лет.

По словам врача, сейчас циркулируют не только ковид и грипп, а вообще все возможные вирусы верхних дыхательных путей. При этом она признала, что заболеваемость ковидом растет, и с каждым днем ​​семейные врачи выявляют все больше заболевших, причем ускоренное распространение вируса началось именно в ноябре.

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