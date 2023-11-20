Как избежать штрафов? Просто не совершать правонарушений. Однако есть водители, которые ищут разные решения, чтобы остаться безнаказанными даже в случае совершения нарушения. Например, покупают радар-детектор, хотя их использование запрещено. Уже в этом году Государственная полиция зафиксировала более 100 подобных случаев.

Если водителя поймают за использованием радар-детектора, на него налагается штраф и конфискуется устройство. Однако, по словам начальника Бюро безопасности дорожного движения Государственной полиции Артура Смилги, водители довольно часто используют несанкционированное устройство, это известная проблема.

"В этом году всего за 10 месяцев зафиксировано 115 случаев. Если посмотреть на предыдущий год, то за аналогичный период времени будет 173 случая. Но следует учитывать, что у Государственной полиции есть и другие обязанности, поэтому, возможно, уже не получится уделять столько времени фиксации этих устройств, как это было до сих пор", — говорит Смилга.