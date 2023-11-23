В последние несколько недель ослабло давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис в программе LTV "Утренняя панорама". Вчера впервые за долгий период не было зафиксировано ни одной попытки нелегального пересечения границы Латвии.

В то же время давление нелегальной миграции на границах с Литвой и Польшей усиливается, и Козловскис не исключил, что через какое-то время оно возобновится и на границе с Латвией. Поэтому особый режим, действующий сейчас в приграничье, отменен не будет.

За год ответственными службами возбуждено 118 уголовных процессов о поддержке незаконного пересечения границы.

На вопрос, следует ли закрыть все пункты пересечения на границе Латвии с Беларусью и Россией, министр ответил, что это имеет смысл только в том случае, если все страны региона сделают это вместе.

По словам Козловскиса, пограничники по-прежнему работают в усиленном режиме и за это получают доплаты.

Говоря о финансировании системы внутренних дел в целом, министр признал, что увеличение бюджета в следующем году не покроет всех ее потребностей, но с 2025 года сфере МВД нужно уделять больше внимания.

В первую очередь министр хотел бы решить вопрос социальных гарантий, то есть во внутренних делах, как и в обороне, ввести суточные и арендные пособия, которые сейчас составляют 400 и 250 евро и не облагаются налогом, то есть фактически увеличивают зарплату на 650 евро в месяц. Для этого МВД потребуется около 50 миллионов евро.

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